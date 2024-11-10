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10 ноября, 12:22

В Венгрии рассказали, когда ждать мира в Европе

Глава МИД Венгрии Сийярто: Мир может вернуться в Европу в 2025 году

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в следующем году можно ожидать мира в Европе. По его словам, победа республиканца Дональда Трампа на выборах в США может создать хорошие условия для урегулирования украинского конфликта.

«Результаты президентских выборов в США создали совершенно новую политическую реальность, новую политическую обстановку», — отметил Сийярто в эфире радиостанции Kossuth.

По его мнению, в отношении Украины Трамп будет придерживаться «диаметрально противоположного подхода, направленного на установление мира» по сравнению с политикой нынешней администрации США, которая выступает за войну. Венгерский министр уточнил, что вслед за изменением подхода Вашингтона к событиям на Украине своё отношение будет изменять и Евросоюз. По мнению Сийярто, европейская стратегия, которая явно провалилась, продолжена быть не может.

А на днях Владимир Зеленский пожаловался, что Киев и Будапешт не подписали двустороннее соглашение. Он пояснил, что ключевым препятствием для подписания договора стало отсутствие в нём положений о поддержке вступления Украины в НАТО, а также дальнейшей помощи со стороны Венгрии в финансовом и военном аспектах.

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Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Наталья Демьянова
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