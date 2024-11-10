В Венгрии рассказали, когда ждать мира в Европе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в следующем году можно ожидать мира в Европе. По его словам, победа республиканца Дональда Трампа на выборах в США может создать хорошие условия для урегулирования украинского конфликта.

«Результаты президентских выборов в США создали совершенно новую политическую реальность, новую политическую обстановку», — отметил Сийярто в эфире радиостанции Kossuth.

По его мнению, в отношении Украины Трамп будет придерживаться «диаметрально противоположного подхода, направленного на установление мира» по сравнению с политикой нынешней администрации США, которая выступает за войну. Венгерский министр уточнил, что вслед за изменением подхода Вашингтона к событиям на Украине своё отношение будет изменять и Евросоюз. По мнению Сийярто, европейская стратегия, которая явно провалилась, продолжена быть не может.