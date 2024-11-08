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7 ноября, 23:03
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Зеленский: Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение

Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Будапешт не смогли заключить двустороннее соглашение. На пресс-конференции он пояснил, что ключевым препятствием для подписания договора стало отсутствие в нём положений о поддержке вступления Украины в НАТО, а также дальнейшей помощи со стороны Венгрии в финансовом и военном аспектах.

«Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Венгрией Украины в НАТО», — заявил глава киевского режима.

По его словам, именно эти пункты сейчас являются приоритетом для Украины. В то же время некоторые политологи считают, что первоочерёдным направлением для Зеленского должны стать мирные переговоры.

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Напомним, Владимир Зеленский впервые с начала специальной операции посетил Венгрию. Нелегитимный глава киевского режима принял участие в саммите Европейского политического сообщества. Причём выступление Зеленского в Будапеште не было показано в официальной стрим-трансляции саммита.

Обложка ©

flickr / ZeIsCute

Артём Гапоненко
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