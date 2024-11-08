Зеленский: Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение

Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Будапешт не смогли заключить двустороннее соглашение. На пресс-конференции он пояснил, что ключевым препятствием для подписания договора стало отсутствие в нём положений о поддержке вступления Украины в НАТО, а также дальнейшей помощи со стороны Венгрии в финансовом и военном аспектах.