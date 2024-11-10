В Испании поймали мужчину, который до смерти забил монаха посохом святого Людовика
EP: В Испании задержали 46-летнего мужчину, который напал на монахов в монастыре
В Испании полицейские задержали мужчину, который подозревается в нападении на монастырь в городе Хилет в провинции Валенсия. Об этом сообщает агентство Europa Press, ссылаясь на анонимные источники.
«Полиция задержала 46-летнего мужчину в связи с атакой на монахов монастыря в валенсийском городе Хилет», — указано в статье.
По информации агентства, нападавшего задержали утром, после чего отправили в отделение полиции в испанский муниципалитет Пусоль.
Напомним, что накануне неизвестный напал на монастырь в испанской провинции Валенсия. В результате погиб один монах, ещё семь человек пострадали. По словам свидетелей, злоумышленник использовал «посох со статуи Святого Людовика» в качестве оружия.
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