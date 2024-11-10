В Испании поймали мужчину, который до смерти забил монаха посохом святого Людовика

В Испании полицейские задержали мужчину, который подозревается в нападении на монастырь в городе Хилет в провинции Валенсия. Об этом сообщает агентство Europa Press, ссылаясь на анонимные источники.

«Полиция задержала 46-летнего мужчину в связи с атакой на монахов монастыря в валенсийском городе Хилет», — указано в статье.

По информации агентства, нападавшего задержали утром, после чего отправили в отделение полиции в испанский муниципалитет Пусоль.