На Эльбрусе туристы застряли на подъёмнике на высоте около двух тысяч метров
Туристы застряли на подъёмнике на Эльбрусе. Сейчас отдыхающие висят на высоте около 2 тысяч метров. По информации SHOT, подъёмники на курорте «Эльбрус» остановились около 15 минут назад. Среди застрявших есть дети. По словам туристов, кабинки сильно раскачивает ветром.
Обстановка на застрявшем подъёмнике на Эльбрусе. Видео © SHOT
UPD: Движение на подъёмнике возобновлено
Ранее Дима Билан застрял у подножия Эльбруса. Инцидент произошёл в День народного единства. Певец пожаловался на мощный ветер и сугробы.
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