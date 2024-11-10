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Регион
10 ноября, 12:24

На Эльбрусе туристы застряли на подъёмнике на высоте около двух тысяч метров

Туристы застряли на подъёмнике на Эльбрусе. Сейчас отдыхающие висят на высоте около 2 тысяч метров. По информации SHOT, подъёмники на курорте «Эльбрус» остановились около 15 минут назад. Среди застрявших есть дети. По словам туристов, кабинки сильно раскачивает ветром.

Обстановка на застрявшем подъёмнике на Эльбрусе. Видео © SHOT

UPD: Движение на подъёмнике возобновлено

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Застрявший в Японии лайнер с россиянами на борту отплыл в Шанхай

Ранее Дима Билан застрял у подножия Эльбруса. Инцидент произошёл в День народного единства. Певец пожаловался на мощный ветер и сугробы.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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