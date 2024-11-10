На Эльбрусе туристы застряли на подъёмнике на высоте около двух тысяч метров

Туристы застряли на подъёмнике на Эльбрусе. Сейчас отдыхающие висят на высоте около 2 тысяч метров. По информации SHOT, подъёмники на курорте «Эльбрус» остановились около 15 минут назад. Среди застрявших есть дети. По словам туристов, кабинки сильно раскачивает ветром.