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8 ноября, 03:26

Застрявший в Японии лайнер с россиянами на борту отплыл в Шанхай

«Спектр морей» (Spectrum of the Seas). Обложка © cruisestime

«Спектр морей» (Spectrum of the Seas). Обложка © cruisestime

Круизный лайнер «Спектр морей», который задержался в японском порту Йокогама из-за технической неисправности, наконец отплыл в Шанхай, пишет SHOT. Изначально судно должно было прибыть в Китай 9 ноября, но из-за поломки двигателя его выход был отложен на два дня. Теперь лайнер прибудет в Шанхай, ориентировочно, утром 11 ноября.

Из-за поломки порядка 500-600 российских туристов застряли в порту Йокогама. В связи с отсутствием виз для передвижения по Японии туристы не могли покинуть судно и добраться до Шанхая самостоятельно. В ответ на сложившуюся ситуацию им пообещали компенсировать расходы на перелёт из Китая.

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Ранее Life.ru писал, что российское посольство оперативно связалось с Иммиграционной службой Японии, чтобы помочь нашим туристам покинуть судно «Спектр морей», заблокированное в японском порту из-за поломки. Дипмиссия уточнила, что на борту корабля находится 538 граждан нашей страны.

Артём Гапоненко
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