Застрявший в Японии лайнер с россиянами на борту отплыл в Шанхай

Круизный лайнер «Спектр морей», который задержался в японском порту Йокогама из-за технической неисправности, наконец отплыл в Шанхай, пишет SHOT. Изначально судно должно было прибыть в Китай 9 ноября, но из-за поломки двигателя его выход был отложен на два дня. Теперь лайнер прибудет в Шанхай, ориентировочно, утром 11 ноября.

Из-за поломки порядка 500-600 российских туристов застряли в порту Йокогама. В связи с отсутствием виз для передвижения по Японии туристы не могли покинуть судно и добраться до Шанхая самостоятельно. В ответ на сложившуюся ситуацию им пообещали компенсировать расходы на перелёт из Китая.