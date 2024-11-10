Итальянский журналист Лучиди попросил Путина предоставить ему гражданство РФ

Журналист из Италии Андреа Лучиди попросил гражданство у президента РФ Владимира Путина. Он в течение двух лет освещал ход спецоперации на Украине и теперь подвергается преследованию на родине, сообщает ТАСС.

«Я хочу жить в России, потому что это мой второй дом. Я хотел сделать свой вклад в войне против фашизма, потому что я антифашист и для меня это важно», — сказал Лучиди.

Он отметил, что боится возвращаться на родину, так как полиция может изъять его документы. Региональные СМИ называют Лудичи «агентом Кремля». Сам же журналист указывает, что работал на итальянские телеканалы из Сирии и Ливана. Он обратился к Путину, чтобы преодолеть бюрократию в процессе получения документов.