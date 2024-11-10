«Будем устраивать теракт»: Уголовное дело может грозить блогершам, глумившимся над «Крокусом»

Блогерши приехали к комплексу «Крокус Сити Холл» и записали видео, в котором глумились над жертвами теракта. Следственный комитет организовал проверку, личности девушек устанавливаются.

Блогерши опубликовали видео, на котором глумятся над жертвами теракта в Крокусе. Видео © VK / NEWS.ru

«Приехали в Крокус Сити Холл. Сейчас будем устраивать теракт», — произнесла одна из девушек на видео, на фоне появляется сгоревшее здание, где в марте 2024 года террористы устроили массовый расстрел посетителей концерта группы «Пикник».

СК РФ начал проверку по факту публичного оправдания терроризма. Информацию об этом подтвердили в ведомстве.

Ранее Измайловский суд Москвы заочно арестовал Дарью Богданову**, правнучку знаменитого советского лётчика Валерия Чкалова, по делу о призывах к терроризму. После начала СВО она переехала в Бельгию.