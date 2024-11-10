Стало известно, кому Трамп поручит решение конфликта на Украине

Победивший на выборах в США Дональд Трамп поручит будущему вице-президенту Джей Ди Вэнсу заниматься урегулированием вопроса Украины. Такое заявление сделал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков. По его мнению, сам же Трамп сосредоточится на решении конфликта на Ближнем Востоке.

«Этим будет заниматься вице-президент Вэнс. Трамп заниматься будет только Ближним Востоком», — сказал Стариков на своём YouTube-канале

Экс-офицер СБУ отметил, что ожидать резкого окончания конфликта на Украине не стоит. Тем не менее Стариков допускает, что команда Трампа действительно может сделать определённые шаги для его деэскалации. По его мнению, Вэнс начнёт решать этот вопрос после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.