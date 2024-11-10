В Иркутской области произошло землетрясение
РАН: В Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 3 балла
В Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 3 балла, передаёт Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского отделения РАН. Оно произошло в 20:11 по местному времени (15:11 мск). Интенсивность толчка составила 6,5 балла.
В Иркутской области зарегистрировали землетрясение. Фото © Telegram / Землетрясения в Байкальском регионе
Эпицентр землетрясения пришёлся на посёлок Орлик Республики Бурятия. Подземные толчки также были зафиксированы в Иркутске и его пригороде. Энергетический класс землетрясения составил 12.7. А Интенсивность — 36. РАН проводит опрос среди местных жителей, ощущали ли они признаки землетрясения.
Ранее землетрясение произошло 31 октября на территории Бурятии. Его магнитуда составила 4,1. В населённых пунктах толчков не ощущалось. Объекты жизнеобеспечения работали в регионе в обычном режиме.
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