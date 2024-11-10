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Регион
10 ноября, 14:02

Умер житель Шебекино, оставшийся под завалами после удара дрона ВСУ по пятиэтажке

Житель Шебекино, который остался под завалами после удара украинского беспилотника по пятиэтажке, скончался. Бойцы самообороны и оперативные службы пытались его спасти, но чуда не произошло, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также выразил соболезнования близким погибшего.

«Оперативные службы, а также бойцы самообороны делали всё возможное, чтобы спасти мужчину из атакованного дронами многоквартирного дома в Шебекино. Но чуда не произошло, из-под завалов извлекли тело мужчины», — написал Гладков в телеграм-канале.

Всех жителей атакованного дома было решено отселить из-за угрозы обрушения. Четверо разместились в пункте временного размещения, остальные уехали к родственникам. Одну женщину, которой требуется уход, доставили в больницу, добавил Гладков.

Как ранее сообщалось, многоквартирный дом на улице Шумилова в Шебекино сегодня дважды стал целью удара украинского дрона. После повторной атаки произошло обрушение потолочной плиты, из-за чего под завалами оказался местный житель, который пришёл проведать сына.

Мужчина погиб при подрыве авто на мине около Старого Хутора под Белгородом
Мужчина погиб при подрыве авто на мине около Старого Хутора под Белгородом
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Telegram / Настоящий Гладков

Наталья Демьянова
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