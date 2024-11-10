Умер житель Шебекино, оставшийся под завалами после удара дрона ВСУ по пятиэтажке

Житель Шебекино, который остался под завалами после удара украинского беспилотника по пятиэтажке, скончался. Бойцы самообороны и оперативные службы пытались его спасти, но чуда не произошло, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также выразил соболезнования близким погибшего.

«Оперативные службы, а также бойцы самообороны делали всё возможное, чтобы спасти мужчину из атакованного дронами многоквартирного дома в Шебекино. Но чуда не произошло, из-под завалов извлекли тело мужчины», — написал Гладков в телеграм-канале.

Всех жителей атакованного дома было решено отселить из-за угрозы обрушения. Четверо разместились в пункте временного размещения, остальные уехали к родственникам. Одну женщину, которой требуется уход, доставили в больницу, добавил Гладков.