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Регион
10 ноября, 14:36

Один человек погиб и ещё двое ранены при поножовщине на рынке в Лондоне

При нападении неизвестного на прохожих на продуктовом рынке в Лондоне погиб один человек. Ещё двое получили ранения. Об этом говорится в заявлении полиции столицы Великобритании.

На рынке в Лондоне неизвестный устроил поножовщину, 1 человек умер, ещё 2 ранены. Видео © X / LeanneSpurs

Согласно имеющимся данным, нападавшим оказался мужчина старше 60 лет. Его задержали, проводится расследование. Пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Полиция не называет случившееся терактом.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Лангепасском техникуме 40-летняя преподавательница отбилась от напавшего на неё с ножом бывшего студента. У него были проблемы со слухом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic

Мария Любицкая
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