Один человек погиб и ещё двое ранены при поножовщине на рынке в Лондоне
При нападении неизвестного на прохожих на продуктовом рынке в Лондоне погиб один человек. Ещё двое получили ранения. Об этом говорится в заявлении полиции столицы Великобритании.
На рынке в Лондоне неизвестный устроил поножовщину, 1 человек умер, ещё 2 ранены. Видео © X / LeanneSpurs
Согласно имеющимся данным, нападавшим оказался мужчина старше 60 лет. Его задержали, проводится расследование. Пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Полиция не называет случившееся терактом.
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