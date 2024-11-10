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10 ноября, 15:13

Премьер Польши угодил на операционный стол

Премьеру Польши Туску сделали операцию, он пропустит День независимости

Дональд Туск. Обложка © Сайт правительства Польши

Дональд Туск. Обложка © Сайт правительства Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск перенёс плановое хирургическое вмешательство, из-за чего пропустит День независимости страны, который отмечается 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба польского правительства.

«Туск перенёс плановую операцию. Он вернётся к своим служебным обязанностям в следующую среду, 13 ноября», — говорится в сообщении.

Детали перенесённой Туском процедуры не раскрываются.

Туску 67 лет. Он занимает пост премьера с конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что премьер Польши отказался от своих слов о Дональде Трампе и облажался на пресс-конференции. В своем прежнем высказывании Туск обвинил избранного президента США в связях со спецслужбами России.

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Наталья Демьянова
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