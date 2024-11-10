В Пензе пациентку задушили прямо на больничной койке

В Пензе завели уголовное дело по факту убийства 86-летней женщины в больнице. Как сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России, пенсионерка умерла от удушья.

По данным следствия, 9 ноября пожилую женщину нашли мёртвой в палате одной из больниц Пензы. Было установлено, что она умерла от механической асфиксии. В убийстве заподозрили 46-летнюю местную жительницу. Она уже созналась в преступлении, её мотивы пока выясняются.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — говорится в сообщении СК.