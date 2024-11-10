Сборная России завоевала первое место в медальном зачёте на ЧМ по самбо

На чемпионате мира по самбо в Астане сборная России заняла первую строчку медального зачёта, завоевав 16 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Выступать россиянам, как и белорусам, пришлось под флагом Международной федерации самбо (FIAS).

Золотые медали в составе российской команды завоевали Анастасия Луканина (спортивное самбо, весовая категория до 54 кг), Олеся Посылкина (спортивное самбо, до 72 кг), Анжела Гаспарян (боевое самбо, до 80 кг), Сергей Рябов (спортивное самбо, до 88 кг), Дмитрий Елисеев (боевое самбо, до 98 кг), Вера Лоткова (боевое самбо, до 54 кг), Денис Калинин (спортивное самбо, до 79 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 64 кг), Абусупиян Алиханов (боевое самбо, до 88 кг), Дарья Речкалова (спортивное самбо, до 80 кг), Антон Коновалов (спортивное самбо, до 98 кг), София Истомина (боевое самбо, до 65 кг), Михаил Кашурников (боевое самбо, свыше 98 кг), Андрей Демидов (самбо для слепых, до 64 кг), Виктор Руденко (самбо для слепых, до 79 кг) и Павел Селиванов (самбо для слепых, до 98 кг).