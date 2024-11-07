ICF передала главе ВФГБК Исхаковой золотую медаль каноиста Петрова за ЧМ-2024
Российский гребец на каноэ Захар Петров на ОИ в Париже. Обложка © ТАСС / ZUMA / Oscar J Barroso
Международная федерация каноэ (ICF) отдала генсеку Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елене Исхаковой золотую медаль, выигранную спорстменом из РФ Захаром Петровым на чемпионате мира 2024 года. Об этом сообщила сама генеральный секретарь, отправившаяся на выборный конгресс ICF, который проведут в Анталье с 7 по 8 ноября.
«Перед началом конгресса представители международной федерации передали мне золотую медаль, которую выиграл Захар Петров в конце августа на чемпионате мира в Самарканде. После нашего возвращения в Россию мы в торжественной обстановке вручим эту награду её владельцу», — цитирует Исхакову ТАСС.
Напомним, что лодка Захара Петрова, участвовавшего в конце августа в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Самарканде, перевернулась у самой финишной черты, при этом всё равно пересекла эту линию первой. Атлету не засчитали результат, но российская сторона опротестовала это решение и возражение было принято, в результате чего спортсмен вновь получил своё золото. Впоследствии результат вновь пересмотрели и снова лишили гребца победы. Но и этот результат был не окончательным: в итоге ICF приняла соломоново решение о выдаче двух золотых медалей, одну из которых получил Петров.