ICF передала главе ВФГБК Исхаковой золотую медаль каноиста Петрова за ЧМ-2024

Международная федерация каноэ (ICF) отдала генсеку Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елене Исхаковой золотую медаль, выигранную спорстменом из РФ Захаром Петровым на чемпионате мира 2024 года. Об этом сообщила сама генеральный секретарь, отправившаяся на выборный конгресс ICF, который проведут в Анталье с 7 по 8 ноября.