Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ после апелляции

Российскому гребцу Захару Петрову вернули золотую награду чемпионата мира в Узбекистане. Соответствующую апелляцию от Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) удовлетворила Международная федерация каноэ (ICF). Об этом журналистам сообщила генсек ВФГБК Елена Исхакова.

«Совет директоров ICF <...> принял решение присудить Петрову вторую медаль. Будет два победителя», — сказала Исхакова в беседе с РИА «Новости».

В конце августа Петрова лишили первого места в итоговом протоколе финального заезда на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Самарканде. Каноэ Петрова первым пересёк линию, однако перед этим лодка перевернулась, а сам спортсмен упал в воду.