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4 октября, 14:23

Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ после апелляции

Захар Петров. Обложка © ТАСС / Zuma / Oscar J Barroso

Захар Петров. Обложка © ТАСС / Zuma / Oscar J Barroso

Российскому гребцу Захару Петрову вернули золотую награду чемпионата мира в Узбекистане. Соответствующую апелляцию от Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) удовлетворила Международная федерация каноэ (ICF). Об этом журналистам сообщила генсек ВФГБК Елена Исхакова.

«Совет директоров ICF <...> принял решение присудить Петрову вторую медаль. Будет два победителя», — сказала Исхакова в беседе с РИА «Новости».

В конце августа Петрова лишили первого места в итоговом протоколе финального заезда на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Самарканде. Каноэ Петрова первым пересёк линию, однако перед этим лодка перевернулась, а сам спортсмен упал в воду.

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Напомним, Петров перевернулся возле финиша, при этом его лодка пересекла черту первой. Результат спортсмена не засчитали, но Россия подала протест, который удовлетворили, присудив каноисту из РФ золото. Однако позже судьи пересмотрели повтор и вернули первоначальный результат.

Николай Рюмин
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