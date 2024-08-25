Журова назвала лишение гребца из РФ золота ЧМ унижением нейтральных атлетов
Олимпийская чемпионка и депутат ГД Светлана Журова. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Инцидент с лишением российского каноиста золотой медали чемпионата мира даёт повод задуматься, стоит ли России возвращаться в мировой спорт. Неуважение со стороны других стран, которые не видят и не понимают ни один аргумент в защиту, невозможно терпеть. С таким заявлением выступила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова
«Спортсмены приезжают в нейтральном статусе, и их унижают таким образом. Вопросов всё больше: зачем тогда участвовать, сколько всё это будет продолжаться», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова в разговоре с «Матч ТВ».
Напомним, российский гребец перевернулся возле финиша, при этом его лодка пересекла черту первой. Результат Петрова не засчитали, но Россия подала протест, который удовлетворили, присудив каноисту из РФ золото. Однако затем судьи пересмотрели повтор и вернули первоначальный результат. Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов сообщил, что РФ не будет оспаривать финальное решение и не станет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS).