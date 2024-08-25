Журова назвала лишение гребца из РФ золота ЧМ унижением нейтральных атлетов

Инцидент с лишением российского каноиста золотой медали чемпионата мира даёт повод задуматься, стоит ли России возвращаться в мировой спорт. Неуважение со стороны других стран, которые не видят и не понимают ни один аргумент в защиту, невозможно терпеть. С таким заявлением выступила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова

«Спортсмены приезжают в нейтральном статусе, и их унижают таким образом. Вопросов всё больше: зачем тогда участвовать, сколько всё это будет продолжаться», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова в разговоре с «Матч ТВ».