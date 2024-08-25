Российского гребца вновь лишили золота на чемпионате мира

Россиянина Захара Петров вновь лишили золотой медали чемпионата мира на дистанции 500 метров в каноэ-одиночках. Организаторы утвердили первоначальный результат соревнований — победителем признан Сергей Тарновский из Молдавии.

Напомним, российский гребец перевернулся возле финиша, при этом его лодка пересекла черту первой. Результат Петрова не засчитали, но Россия подала протест, который удовлетворили, присудив каноисту из РФ золото. Однако затем судьи пересмотрели повтор и вернули первоначальный результат. Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов сообщил, что РФ не будет оспаривать финальное решение и не станет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Нет, конечно. Это сложная история. Удача улыбается тем, кто идёт и достигает. А так, тянуть это за хвост – не пойдём», — приводит слова чиновника «Матч ТВ».

Всего россияне выиграли на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ четыре золотые и одну серебряную медаль. Соревнования проходили в Самарканде (Узбекистан) с 23 по 25 августа. Наши спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Так, чемпионами мира в каноэ-двойках на дистанции 1000 метров стали Захар Петров и Иван Дмитриев. В соревновании байдарок-двоек на дистанции 200 метров золото завоевали Светлана Черниговская и Анастасия Долгова. Победителями в смешанных соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров стали Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова. А София Штиль, Екатерина Шляпникова, Захар Петров и Иван Штыль выиграли золото в соревнованиях смешанных команд каноэ‑четвёрок на дистанции 500 метров. Также Долгова взяла серебро в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров.