Российский каноист Петров стал чемпионом мира после оспаривания результатов

Россиянин Захар Петров стал победителем чемпионата мира по гребле в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 500 метров. Примечательно, что таковым 22-летний спортсмен был признан после того, как оспорил результаты финального заезда.

Напомним, в протоколе сначала было написано, что каноист не финишировал, но после апелляции судьи поменяли решение. К слову, второе место — у Сергея Тарновского из Молдавии, за ним идёт чех Мартин Фукса.

Кстати, это уже третье золото Петрова на нынешнем чемпионате мира. Ранее он выиграл соревнования каноэ-двоек на дистанции 1 000 метров и каноэ-четвёрок на 500 метров. В команде, помимо Петрова были София Штиль, Екатерина Шляпникова и Иван Штыль. Они преодолели дистанцию за минуту и 37,187 секунды. Вторыми пришли белорусы, а третьими — испанцы.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит с 23 по 25 августа в Самарканде в Узбекистане. Спортсмены из РФ выступают в нейтральном статусе.