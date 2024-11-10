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10 ноября, 17:22

В Польше пожар охватил поезд с футбольными фанатами

В Польше пришлось эвакуировать более тысячи человек из-за пожара на двух поездах

В Польше на станции Познань загорелись два поезда. Фото © X / WielkopolskaPolicja

В Польше на станции Познань загорелись два поезда. Фото © X / WielkopolskaPolicja

На польской станции Познань загорелись пассажирский и товарный поезда. В результате пожара пришлось эвакуировать более тысячи человек, данных о пострадавших пока нет. Возгорание уже ликвидировано, его потушили более 20 пожарных бригад. Об этом сообщает агентство PAP.

Пожарные ликвидируют последствия возгорания двух поездов на станции Познань в Польше. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / TVP3 Poznań

Пожар произошёл в одном из вагонов товарного поезда, где находился грузовик с электроприборами. Огонь тут же перебрался на электричку, которая находилась рядом. Произошло повреждение контактной сети. В пассажирском поезде находилось большое количество болельщиков футбольного клуба «Легия» из Варшавы, которые направлялись на матч с познаньским «Лехом».

Ранее крупный пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров произошёл на складе в Домодедове. Инцидент случился в селе Ям, на месте работали 23 специалиста и пять единиц техники.

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Полина Никифорова
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