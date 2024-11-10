Дым и хлопки: В центре Москвы возник пожар в ресторане

Утром воскресенья, 10 ноября, вспыхнул пожар на территории ресторана в четырёхэтажном доме в центре Москвы. 360.ru со ссылкой на экстренные службы сообщает, что загорелась электрощитовая. На место ЧП прибыли спасатели, площадь тушения составила 20 квадратных метров.