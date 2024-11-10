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Регион
10 ноября, 10:41

Дым и хлопки: В центре Москвы возник пожар в ресторане

Электрощитовая вызвала пожар в ресторане в центре Москвы

Утром воскресенья, 10 ноября, вспыхнул пожар на территории ресторана в четырёхэтажном доме в центре Москвы. 360.ru со ссылкой на экстренные службы сообщает, что загорелась электрощитовая. На место ЧП прибыли спасатели, площадь тушения составила 20 квадратных метров.

Возникший из-за возгорания дым пошёл в помещение расположенной рядом консерватории. Очевидцы с места ЧП уточнили, что слышали хлопки. Интенсивность огня со временем возросла.

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Ранее на севере Москвы потушили пожар, начавшийся после взрыва газа. Кроме того, девочка пострадала при взрыве камина в однокомнатной квартире в столице.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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