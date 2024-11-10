Дым и хлопки: В центре Москвы возник пожар в ресторане
Электрощитовая вызвала пожар в ресторане в центре Москвы
Утром воскресенья, 10 ноября, вспыхнул пожар на территории ресторана в четырёхэтажном доме в центре Москвы. 360.ru со ссылкой на экстренные службы сообщает, что загорелась электрощитовая. На место ЧП прибыли спасатели, площадь тушения составила 20 квадратных метров.
Возникший из-за возгорания дым пошёл в помещение расположенной рядом консерватории. Очевидцы с места ЧП уточнили, что слышали хлопки. Интенсивность огня со временем возросла.
Ранее на севере Москвы потушили пожар, начавшийся после взрыва газа. Кроме того, девочка пострадала при взрыве камина в однокомнатной квартире в столице.
Life.ru