На пропалестинской акции в Амстердаме начались жёсткие стычки с полицией
Не менее 200 человек вышли на пропалестинскую демонстрацию в Амстердаме, сообщает газета De Telegraaf. Толпа собралась на площади Дам, игнорируя запрет на протестные акции в эти выходные.
Столкновения между пропалестинскими протестующими и полицией в Амстердаме. Видео © X / PhilippTw33ts
Силовики тем временем начали оттеснять протестующих. Местные СМИ сообщают о задержании 30 человек. Многие из них пришли с флагами и выкрикивали лозунги, требуя освободить Палестину.
Напомним, в ночь на 8 ноября в Амстердаме произошли столкновения между местными жителями и израильскими болельщиками футбольного клуба «Маккаби» из Тель-Авива. По информации израильской стороны, серьёзно пострадали около 30 граждан еврейского государства, ещё двое пропали без вести, либо были похищены. Амстердамская полиция позже заявила о задержании 62 человек.
X / PhilippTw33ts