На пропалестинской акции в Амстердаме начались жёсткие стычки с полицией

Не менее 200 человек вышли на пропалестинскую демонстрацию в Амстердаме, сообщает газета De Telegraaf. Толпа собралась на площади Дам, игнорируя запрет на протестные акции в эти выходные.

Столкновения между пропалестинскими протестующими и полицией в Амстердаме. Видео © X / PhilippTw33ts

Силовики тем временем начали оттеснять протестующих. Местные СМИ сообщают о задержании 30 человек. Многие из них пришли с флагами и выкрикивали лозунги, требуя освободить Палестину.