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Регион
10 ноября, 17:17

На пропалестинской акции в Амстердаме начались жёсткие стычки с полицией

Не менее 200 человек вышли на пропалестинскую демонстрацию в Амстердаме, сообщает газета De Telegraaf. Толпа собралась на площади Дам, игнорируя запрет на протестные акции в эти выходные.

Столкновения между пропалестинскими протестующими и полицией в Амстердаме. Видео © X / PhilippTw33ts

Силовики тем временем начали оттеснять протестующих. Местные СМИ сообщают о задержании 30 человек. Многие из них пришли с флагами и выкрикивали лозунги, требуя освободить Палестину.

Напомним, в ночь на 8 ноября в Амстердаме произошли столкновения между местными жителями и израильскими болельщиками футбольного клуба «Маккаби» из Тель-Авива. По информации израильской стороны, серьёзно пострадали около 30 граждан еврейского государства, ещё двое пропали без вести, либо были похищены. Амстердамская полиция позже заявила о задержании 62 человек.

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Обложка ©

X / PhilippTw33ts

Наталья Демьянова
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