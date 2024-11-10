Пожарная машина в Германии влетела в палатку на рынке, восемь человек пострадали

В баварском городе Нойштадт-на-Вальднабе на юге Германии произошёл инцидент с участием пожарной машины, направлявшейся на вызов. По дороге автомобиль въехал в палатку на местном рынке, в результате чего пострадали восемь человек, сообщает газета Welt.

Согласно данным издания, три человека были госпитализированы. Точные причины произошедшего пока неизвестны.