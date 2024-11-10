Пожарная машина в Германии влетела в палатку на рынке, восемь человек пострадали
В баварском городе Нойштадт-на-Вальднабе на юге Германии произошёл инцидент с участием пожарной машины, направлявшейся на вызов. По дороге автомобиль въехал в палатку на местном рынке, в результате чего пострадали восемь человек, сообщает газета Welt.
Согласно данным издания, три человека были госпитализированы. Точные причины произошедшего пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что двое детей пострадали в ДТП в Свердловской области. Инцидент произошёл после того, как на дороге под Каменск-Уральским ВИС 2347 вылетела на встречную полосу и столкнулась с Lada Largus из-за потери управления.
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