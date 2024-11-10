«Рубин» прервал победную серию «Краснодара»

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 37 очками. У кубанского клуба 11 побед и четыре ничьи. На втором месте идёт «Зенит» с 36 очками, который ранее сегодня победил на выезде «Ахмат» со счётом 2:1. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют на выезде с «Химками» 23 ноября, а клуб с берегов Невы в этот же день отправится в гости к главному аутсайдеру РПЛ «Оренбургу». Что касается «Рубина», то казанцы находятся на седьмом месте с 19 очками. 22 ноября они примут «Акрон».