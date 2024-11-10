«Рубин» прервал победную серию «Краснодара»
«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Рубином» 1:1, но сохранил первое место
Матч «Рубина» и «Краснодара» закончился ничьей. Фото © ТАСС / Егор Алеев
Встреча 15-го тура футбольной Российской премьер-лиги между казанским «Рубином» и «Краснодаром» закончилась ничьей 1:1. Таким образом южане прервали свою 11-матчевую победную серию, но по-прежнему остаются единственной командой РПЛ, которая не познала горечь поражения в текущем сезоне. Прошла ровно половина чемпионата.
На 18-й минуте счёт открыл сербский нападающий хозяев Никола Чумич. Его албанский одноклубник Мирлинд Даку на 31-й минуте не смог переиграть Станислава Агкацева. Во втором тайме единственный гол забил полузащитник гостей Александр Черников, отличившийся на 53-й минуте.
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 37 очками. У кубанского клуба 11 побед и четыре ничьи. На втором месте идёт «Зенит» с 36 очками, который ранее сегодня победил на выезде «Ахмат» со счётом 2:1. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют на выезде с «Химками» 23 ноября, а клуб с берегов Невы в этот же день отправится в гости к главному аутсайдеру РПЛ «Оренбургу». Что касается «Рубина», то казанцы находятся на седьмом месте с 19 очками. 22 ноября они примут «Акрон».
Тольяттинцы сегодня проиграли с разгромным счётом «Спартаку» 0:4. В ещё одном матче ЦСКА взял верх над «Крыльями Советов» 2:1.