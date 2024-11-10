В Закарпатье пьяный украинец в маске Дэдпула напал с мачете на полицейских
В Закарпатской области Украины пьяный мужчина в маске героя комиксов Marvel Дэдпула напал с мачете на полицейских. Как сообщает украинский телеканал ТСН, инцидент произошёл в городе Тячеве в конце сентября.
По данным журналистов, 30-летний мужчина в маске и на велосипеде подъехал к правоохранителям, при этом за спиной у него было мачете. Когда сотрудники потребовали от незнакомца положить оружие на землю, он проигнорировал их просьбу и ударил одного из них ногой в лицо, а другому — заехал мачете по руке.
Нападавшего задержали на месте. На днях, его оштрафовали на 17 тысяч гривен (около 40 тысяч рублей).
Ранее сообщалось, что неизвестный в балаклаве избил военкома в Одесской области. Пострадавшего госпитализировали с открытым переломом ноги и ушибами. Полиция сейчас ищет нападавшего.
Shutterstock / FOTODOM / Sandro Amato