В Закарпатье пьяный украинец в маске Дэдпула напал с мачете на полицейских

В Закарпатской области Украины пьяный мужчина в маске героя комиксов Marvel Дэдпула напал с мачете на полицейских. Как сообщает украинский телеканал ТСН, инцидент произошёл в городе Тячеве в конце сентября.

По данным журналистов, 30-летний мужчина в маске и на велосипеде подъехал к правоохранителям, при этом за спиной у него было мачете. Когда сотрудники потребовали от незнакомца положить оружие на землю, он проигнорировал их просьбу и ударил одного из них ногой в лицо, а другому — заехал мачете по руке.