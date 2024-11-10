Зима близко: Россиянам подсказали, как утеплить дверь и сохранить тепло в доме

С наступлением холодов многие домовладельцы задумываются об утеплении жилья, и входная дверь играет здесь ключевую роль. Через неё часто уходит большое количество тепла, что приводит к дополнительным затратам на отопление. Как правильно утеплить дверь и какие затраты на это потребуются осенью 2024 года, выяснили в URA.ru.

Входная дверь в частном доме — один из основных источников потерь тепла. Небольшие щели и зазоры между дверью и рамой позволяют холодному воздуху проникать внутрь, снижая температуру и увеличивая счета за отопление. Утепление помогает не только сэкономить, но и сделать дом уютнее в холодное время года.

Для утепления дверного полотна можно использовать минеральную вату, поролон, пенопласт или изолон. Стоимость утеплителя варьируется от 300 до 1500 рублей за комплект, в зависимости от материала и размеров двери.

Уплотнительные ленты для дверной коробки изготавливаются из резины или силикона и препятствуют сквознякам, закрывая щели между дверью и коробкой. Цена за комплект начинается от 250 рублей и может достигать 700 рублей. Тёплый порог предотвратит попадание холодного воздуха снизу. Это может быть обычный деревянный порог с утеплением или специальная модель с подогревом. Стоимость порогов начинается от 800 рублей и достигает 4000 рублей.

Метод терморазрыва подходит для металлических дверей и предполагает установку слоя с низкой теплопроводностью. Это снижает передачу тепла и препятствует конденсации. Установка терморазрыва обойдется в среднем в 10 тысяч рублей. Замена одинарного остекления на двойной или тройной стеклопакет улучшит теплоизоляцию двери. Это решение стоит от 7 до 15 тысяч рублей, в зависимости от типа стекол и размера.

Энергосберегающие плёнки наносятся на стекло, отражая инфракрасное излучение обратно в помещение, что снижает теплопотери. Стоимость пленки варьируется от 500 до 1000 рублей за квадратный метр. Доводчик двери помогает избежать утечек тепла, автоматически закрывая дверь после открытия. Средняя цена на доводчик — от 2000 до 6000 рублей. Замена старой двери на энергоэффективную модель с многослойной конструкцией обеспечит максимальную защиту от холода. Стоимость новых дверей начинается от 20 тысяч рублей и может доходить до 80 тысяч рублей.

«Своевременное утепление двери поможет обеспечить комфорт в доме и значительно сократит затраты на отопление в зимний период», — напомнили в издании.