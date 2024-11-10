«Тошнит!»: Фанаты набросились на Киркорова из-за пения под фонограмму

В интернете активно обсуждается видео с выступления Филиппа Киркорова, на котором заметно, как артист поёт под фонограмму. Во время шоу он активно танцует и меняет наряды, но помощники задержались с подачей микрофона, и стало очевидно, что публика слышит не живое исполнение, а запись.

Фанаты набросились на Киркорова из-за пения под фонограмму. Видео © VK / Звёзды в социальных сетях

Зрители, заплатившие за билеты, были недовольны таким пением, чувствуя себя обманутыми. Они ожидали реального выступления, а не просто шоу под студийную запись. В комментариях пользователи выразили своё разочарование, заявив что «пора списывать таких артистов». Другие же утверждают, что распространившееся видео довольно старое.

«Он давно уже сдулся! И ни какой он не король эстрады! Тошнит, уж точно не пойду слушать его фонограмму», — написала комментаторша.

«Если под фанеру, то и билет на концерт надо оплачивать деньгами из банка приколов. Всё по-честному», — считает пользователь Сети.

Стоит отметить, что некоторые поклонники подержали певца. Они посоветовали критикам поставить себя на место Киркорова и «оттрубить три концерта подряд без фанеры». Вместе с этим они справедливо напомнили, что поп-король далеко не единственный эстрадный исполнитель, который грешит фонограммой.