«Осталось 38 дней»: Сын Трампа намекнул на завершение военной помощи Украине

Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США Дональда Трампа, опубликовал в соцсети видео, в котором косвенно намекнул на возможное прекращение военной помощи Украине. На кадрах была продемонстрирована встреча американского миллиардера с Владимиром Зеленским.

«Осталось 38 дней до того, как ты лишишься финансовой поддержки», — гласила подпись в видео.

В конце ролика лицо главы киевского режима было показано крупным планом, и вскоре оно преобразилось в чёрно-белое изображение. Сейчас видео удалено из аккаунта Трампа.