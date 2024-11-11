«Осталось 38 дней»: Сын Трампа намекнул на завершение военной помощи Украине
Дональд Трамп-младший опубликовал видео о скором прекращении помощи США Украине
Дональд Трамп-младший. Обложка © Shuttetstock / FOTODOM / lev radin
Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США Дональда Трампа, опубликовал в соцсети видео, в котором косвенно намекнул на возможное прекращение военной помощи Украине. На кадрах была продемонстрирована встреча американского миллиардера с Владимиром Зеленским.
«Осталось 38 дней до того, как ты лишишься финансовой поддержки», — гласила подпись в видео.
В конце ролика лицо главы киевского режима было показано крупным планом, и вскоре оно преобразилось в чёрно-белое изображение. Сейчас видео удалено из аккаунта Трампа.
А в конце сентября Дональд Трамп-младший обрушился с критикой на Владимира Зеленского за резкие высказывания в сторону его отца, а также за поддержку Камалы Харрис. Его возмутило интервью, которое Зеленский дал для издания The New Yorker.