Как наказать владельца собаки за ночной лай: советы юриста

Проблема постоянного лая собак, особенно в ночное время, является актуальной для многих горожан. Зачастую неприятные звуки, исходящие от соседских животных, становятся причиной недовольства и даже конфликта. Юрист, член Ассоциации юристов России и Союза адвокатов России рассказал в беседе с Life.ru, можно ли привлечь к ответственности соседа за регулярное гавканье.

Специалист пояснил, что ответственность владельцев собак за ночной лай наступает в случае нарушения «закона о тишине», который регулируется региональными законами. Обычно время тишины установлено с 23:00 до 07:00. В Москве штраф за такое нарушение составляет от 1 до 2 тысяч рублей, в Московской области – до 3 тысяч рублей.

«Если лай продолжается ночью, необходимо собрать доказательства — видеозаписи, аудиофайлы или свидетельские показания», — пояснил юрист.

По словам собеседника Life.ru, в таком случае можно вызвать полицию, которая примет меры по привлечению владельцев к ответственности. Если нарушения повторяются, стоит подать в суд иск о компенсации морального ущерба. Однако, по словам Остапенко, сначала следует попытаться решить вопрос мирно, поговорив с соседом.

«Не спешите обращаться в полицию или суд. Начните с разговора с владельцем собаки. Если это не поможет, можно попросить участкового вмешаться», — советует юрист.