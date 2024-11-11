Как наказать владельца собаки за ночной лай: советы юриста
Юрист Остапенко: Наказание за лай собаки последует при нарушении закона о тишине
Проблема постоянного лая собак, особенно в ночное время, является актуальной для многих горожан. Обложки © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot
Проблема постоянного лая собак, особенно в ночное время, является актуальной для многих горожан. Зачастую неприятные звуки, исходящие от соседских животных, становятся причиной недовольства и даже конфликта. Юрист, член Ассоциации юристов России и Союза адвокатов России рассказал в беседе с Life.ru, можно ли привлечь к ответственности соседа за регулярное гавканье.
Специалист пояснил, что ответственность владельцев собак за ночной лай наступает в случае нарушения «закона о тишине», который регулируется региональными законами. Обычно время тишины установлено с 23:00 до 07:00. В Москве штраф за такое нарушение составляет от 1 до 2 тысяч рублей, в Московской области – до 3 тысяч рублей.
«Если лай продолжается ночью, необходимо собрать доказательства — видеозаписи, аудиофайлы или свидетельские показания», — пояснил юрист.
По словам собеседника Life.ru, в таком случае можно вызвать полицию, которая примет меры по привлечению владельцев к ответственности. Если нарушения повторяются, стоит подать в суд иск о компенсации морального ущерба. Однако, по словам Остапенко, сначала следует попытаться решить вопрос мирно, поговорив с соседом.
«Не спешите обращаться в полицию или суд. Начните с разговора с владельцем собаки. Если это не поможет, можно попросить участкового вмешаться», — советует юрист.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, каким образом собаки заранее узнают о возвращении хозяев. Дело в том, что собаки более чувствительны к звукам, чем человек, а особенно к высоким частотам