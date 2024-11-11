Кадыров опроверг причастность Чечни к обстрелу авто экс-чиновника в Узбекистане

Чеченский лидер Рамзан Кадыров назвал провокационным вбросом информацию о чеченском следе в нападении на машину экс-чиновника в Узбекистане. В своём телеграм-канале он заявил, что таким образом недоброжелатели хотят внести раздор между двумя странами.

Кадыров сообщил, что пару недель назад неизвестные обстреляли автомобиль бывшего чиновника в Узбекистане, к счастью, никто не пострадал. По подозрению в совершении преступления был задержан один человек. По словам главы Чечни, следствию необходимо установить всех виновных и выяснить их мотивы.

«Но, не дожидаясь результатов, прозападные и некоторые оппозиционные в стране СМИ притянули за уши версию о «чеченском следе», а затем и вовсе подвели этот след ко мне. Отвечать на этот провокационный вброс не собираюсь», — заявил Кадыров.

Чиновник обратил внимание, что благодаря политике президента Шавката Мирзиёева в Узбекистане отлично построена работа во всех сферах, в том числе в информационной и правоохранительной. Кадыров подчеркнул, что чеченцы и узбеки являются братскими народами с общим историческим прошлым, а Узбекистан для него лично — важная часть жизни его отца Ахмата-Хаджи Кадырова, бывшего главы Чечни.

«И я расцениваю этот информационный вброс как инструмент политической игры неких третьих лиц и как явную попытку внести разлад между нашими странами. Уверен, что следом последуют и другие публикации в стиле западных фальшивок», — сообщил чиновник.