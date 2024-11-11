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11 ноября, 01:59

ЛДПР предложила ограничить аренду жилья для мигрантов сроком до одного года

ЛДПР направила в правительство РФ пакет законопроектов, согласно которым предлагается предоставлять жильё мигрантам исключительно по договору аренды, ограничив его сроком в один год. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в своём телеграм-канале.

«Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам. Нарушил — штраф! Не платишь собственнику — расторжение договора и выселение», — написал он.

Он подчеркнул, что в приёмную партии поступают многочисленные жалобы на поведение иностранных арендаторов, и отметил, что, по данным партии, в эконом-сегменте Москвы мигранты занимают до 85% арендуемого жилья. Слуцкий также отметил, что ответственность должна лежать как на нарушителях-мигрантах, так и на арендодателях, способствующих созданию «резиновых квартир».

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Недавно стало известно, что 20 тысяч мигрантов будут депортированы из России. Такое решение принято в рамках масштабной операции «Нелегал-2024», которая ежегодно проводится МВД, ФСБ и Росфинмониторингом во взаимодействии с компетентными органами государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности с целью противодействия незаконной миграции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Анатолий Цейко
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