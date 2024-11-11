Вылетевший из Хабаровска самолёт развернулся из-за отказа авиагоризонта
Вылетевший из Хабаровска самолёт вернулся в аэропорт из-за отказа системы авиагоризонта. По информации газеты «Известия», воздушное судно летело в Советскую Гавань.
Известно, что на борту находилось пять членов экипажа и восемь пассажиров. После отказа системы авиагоризонта самолёт успешно приземлился на территории аэропорта Новый.
Ранее самолёт из Екатеринбурга авиакомпании «Уральскии авиалинии» аварийно сел в аэропорту Владивостока в связи с технической неисправностью. Из-за случившегося был задержан один вылет.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Anton Gvozdikov