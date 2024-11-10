Росавиация временно ограничила работу аэропорта Шереметьево
В Москве в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полётов самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Ранее те же меры ввели в Домодедове и Жуковском.
«С 09:45 мск 10 ноября временные ограничения введены также на работу аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — указано в сообщении.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности рейсов.
Ранее Life.ru сообщал, что утром 10 ноября системы ПВО отражают атаку беспилотников на Московскую область. По предварительной информации, пострадал один человек. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что было сбито 32 вражеских дрона в Подмосковье.
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