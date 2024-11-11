«Гадают, как поступит Трамп»: В США предрекли ВСУ самые сложные дни

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинских военных ждут психологически трудные 70 дней до официального вступления Дональда Трампа в должность президента США. Он подчеркнул, что военнослужащим ВСУ будет нелегко продолжать боевые действия, не имея перед собой цели победы и удерживая позиции в ожидании возможных изменений.

«Насколько трудно будет украинским военным продолжать сражаться <...> Они даже не стремятся ни к какой победе, они пытаются удержать линию фронта», — подчеркнул он.

По его словам, в нынешней ситуации моральный дух украинской армии находится в упадке, ведь для уверенности военные должны верить в значимость своей цели.