«Гадают, как поступит Трамп»: В США предрекли ВСУ самые сложные дни
Экс-офицер ВС США: Для ВСУ наступают самые психологически сложные 70 дней
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинских военных ждут психологически трудные 70 дней до официального вступления Дональда Трампа в должность президента США. Он подчеркнул, что военнослужащим ВСУ будет нелегко продолжать боевые действия, не имея перед собой цели победы и удерживая позиции в ожидании возможных изменений.
«Насколько трудно будет украинским военным продолжать сражаться <...> Они даже не стремятся ни к какой победе, они пытаются удержать линию фронта», — подчеркнул он.
По его словам, в нынешней ситуации моральный дух украинской армии находится в упадке, ведь для уверенности военные должны верить в значимость своей цели.
Пессимистично настроены и некоторые американские военные и разведчики. Там считают, что из-за того, что Россия усиливает свои позиции в Курской области и на Донбассе, шансы ВСУ на успех в этих регионах значительно снижаются.
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