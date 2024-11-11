Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что лучшим вариантом для главы киевского режима Владимира Зеленского было бы добровольно покинуть пост. В эфире своего канала на YouTube он выразил мнение, что бывшему комику стоит сложить полномочия, сославшись на состояние здоровья.

«Зеленскому вообще лучше всего было бы быстренько <...> сложить вещи, поблагодарить, сказать, мол, я по состоянию здоровья, как генерал Марченко, прошёл медицинское освидетельствование, принял решение, что мне, Зеленскому, просто подать в отставку», — отметил Соскин.

Однако, по его мнению, шансы на такой шаг низки: экономические и политические «хозяева» Зеленского на Украине вряд ли позволят ему оставить должность. Соскин предположил, что такие влиятельные фигуры, как Кучма, Пинчук и Ахметов, воспрепятствуют его уходу.