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Регион
11 ноября, 04:41

«Сложить вещи и подать в отставку»: Зеленского призвали покинуть пост

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому следует добровольно уйти в отставку

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что лучшим вариантом для главы киевского режима Владимира Зеленского было бы добровольно покинуть пост. В эфире своего канала на YouTube он выразил мнение, что бывшему комику стоит сложить полномочия, сославшись на состояние здоровья.

«Зеленскому вообще лучше всего было бы быстренько <...> сложить вещи, поблагодарить, сказать, мол, я по состоянию здоровья, как генерал Марченко, прошёл медицинское освидетельствование, принял решение, что мне, Зеленскому, просто подать в отставку», — отметил Соскин.

Однако, по его мнению, шансы на такой шаг низки: экономические и политические «хозяева» Зеленского на Украине вряд ли позволят ему оставить должность. Соскин предположил, что такие влиятельные фигуры, как Кучма, Пинчук и Ахметов, воспрепятствуют его уходу.

«Кто он такой?»: Советник Кучмы призвал к отставке Зеленского после дерзкого отказа Орбану
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Ранее политолог объяснил, почему Зеленский не отказывается от гибельного плана. По его мнению, глава киевского режима хочет списать преступления на военные действия.

Анатолий Цейко
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