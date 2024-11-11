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11 ноября, 04:46

Люди выпрыгивали из окон, спасаясь из горящего автобуса на Камчатке

МЧС: Пассажирский автобус с людьми внутри загорелся в Камчатском крае

Пассажирский автобус, который загорелся в Камчатском крае. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Пассажирский автобус, который загорелся в Камчатском крае. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Пассажирский автобус загорелся в Елизовском районе Камчатского края. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Пассажирский автобус с людьми внутри загорелся в Камчатском крае. Обложка © Telegram / ДПС контроль Камчатка

На опубликованных кадрах видно, что огонь полностью охватил транспортное средство. Свидетели в комментариях пишут, что люди выпрыгивали из окон, спасаясь от пожара. В настоящий момент возгорание потушено, уточнили в управлении МЧС. Погибших и пострадавших нет.

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Оксана Попова
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