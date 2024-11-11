Люди выпрыгивали из окон, спасаясь из горящего автобуса на Камчатке
МЧС: Пассажирский автобус с людьми внутри загорелся в Камчатском крае
Пассажирский автобус, который загорелся в Камчатском крае. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Пассажирский автобус загорелся в Елизовском районе Камчатского края. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.
Пассажирский автобус с людьми внутри загорелся в Камчатском крае. Обложка © Telegram / ДПС контроль Камчатка
На опубликованных кадрах видно, что огонь полностью охватил транспортное средство. Свидетели в комментариях пишут, что люди выпрыгивали из окон, спасаясь от пожара. В настоящий момент возгорание потушено, уточнили в управлении МЧС. Погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли три человека.