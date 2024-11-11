Люди выпрыгивали из окон, спасаясь из горящего автобуса на Камчатке

На опубликованных кадрах видно, что огонь полностью охватил транспортное средство. Свидетели в комментариях пишут, что люди выпрыгивали из окон, спасаясь от пожара. В настоящий момент возгорание потушено, уточнили в управлении МЧС. Погибших и пострадавших нет.