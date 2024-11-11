Жители Казани сняли на видео неизвестный светящийся объект в небе
Жители Казани обнаружили в небе неизвестный светящийся объект и запечатлели его на видео. Кадры опубликовали в VK-сообществе «Подслушано Казань».
Объект в небе над Казанью. Видео © VK / Подслушано Казань
На кадрах заметен летящий объект, который оставляет за собой яркий хвост и переливается цветами. Местные жители предполагают, что это был спутник Starlink. Видели явление люди из Рыбной Слободы и Петрецов. Некоторые комментаторы отмечают, что это может быть сгорание космического мусора.
Недавно фотоловушка Тунгусского заповедника засекла загадочное существо, которое не смогли опознать эксперты. Предполагалось, что это мог оказаться заяц-беляк. Также была версия с глухарём, но её тоже отмели из-за отсутствия на видео большого хвоста, который присущ этой птице.
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