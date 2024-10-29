Нечто на двух лапах попало на видео и озадачило специалистов Тунгусского заповедника

Фотоловушка Тунгусского заповедника засекла загадочное существо, которое не смогли опознать эксперты. Об этом сообщили в пресс-службе заказника на странице в соцсетях.

Неизвестное животное засекли в Тунгусском заповеднике. Видео © Telegram / Заповедник «Тунгусский»

«Это странное видео получили ещё в июне, но до сих пор никто из специалистов не может идентифицировать животное, попавшееся в поле зрения фотоловушки. Видео замедлили в десять раз, потому что животное слишком быстро пробежало. Вопросов стало ещё больше», — говорится в сообщении.

Сначала эксперты предполагали, что в кадре мог оказаться заяц-беляк. Также была версия с глухарём, но её тоже отмели из-за отсутствия на видео большого хвоста, который присущ этой птице.