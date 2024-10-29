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29 октября, 08:10

Нечто на двух лапах попало на видео и озадачило специалистов Тунгусского заповедника

В Тунгусском заповеднике фотоловушка засекла неопознанного зверя

Фотоловушка Тунгусского заповедника засекла загадочное существо, которое не смогли опознать эксперты. Об этом сообщили в пресс-службе заказника на странице в соцсетях.

Неизвестное животное засекли в Тунгусском заповеднике. Видео © Telegram / Заповедник «Тунгусский»

«Это странное видео получили ещё в июне, но до сих пор никто из специалистов не может идентифицировать животное, попавшееся в поле зрения фотоловушки. Видео замедлили в десять раз, потому что животное слишком быстро пробежало. Вопросов стало ещё больше», — говорится в сообщении.

Сначала эксперты предполагали, что в кадре мог оказаться заяц-беляк. Также была версия с глухарём, но её тоже отмели из-за отсутствия на видео большого хвоста, который присущ этой птице.

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Оленёнок «‎Бэмби» попался в фотоловушку у ручья под Хабаровском

Ранее Life.ru сообщал, что в районе Уссурийска заметили истощённого леопарда. Хищная кошка попала на видео. Специалисты опасаются, что животное может болеть. Специалисты решили изловить леопарда, чтобы провести исследования и оказать помощь. Певец Дима Билан передал нацпарку квадрокоптер для поисков животного.

Обложка ©

VK / Заповедник «Тунгусский»

Александра Мышляева
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