Нечто на двух лапах попало на видео и озадачило специалистов Тунгусского заповедника
В Тунгусском заповеднике фотоловушка засекла неопознанного зверя
Фотоловушка Тунгусского заповедника засекла загадочное существо, которое не смогли опознать эксперты. Об этом сообщили в пресс-службе заказника на странице в соцсетях.
Неизвестное животное засекли в Тунгусском заповеднике. Видео © Telegram / Заповедник «Тунгусский»
«Это странное видео получили ещё в июне, но до сих пор никто из специалистов не может идентифицировать животное, попавшееся в поле зрения фотоловушки. Видео замедлили в десять раз, потому что животное слишком быстро пробежало. Вопросов стало ещё больше», — говорится в сообщении.
Сначала эксперты предполагали, что в кадре мог оказаться заяц-беляк. Также была версия с глухарём, но её тоже отмели из-за отсутствия на видео большого хвоста, который присущ этой птице.
Ранее Life.ru сообщал, что в районе Уссурийска заметили истощённого леопарда. Хищная кошка попала на видео. Специалисты опасаются, что животное может болеть. Специалисты решили изловить леопарда, чтобы провести исследования и оказать помощь. Певец Дима Билан передал нацпарку квадрокоптер для поисков животного.