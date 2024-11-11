Подсолнечное масло подорожало из-за нехватки пальмового

За месяц экспортная цена российского подсолнечного масла, поставляемого из Новороссийска, возросла на 11 процентов. За год данное значение уже перевалило за 40 процентов. Это в последствие привело к подорожанию и на внутреннем рынке. Об этом следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Как передаёт слова гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько «Коммерсантъ», растительные масла можно частично взаимозаменить. Именно поэтому рост цен на пальмовое масло на мировом рынке стимулирует повышение спроса на подсолнечное.