Подсолнечное масло подорожало из-за нехватки пальмового
За месяц экспортная цена российского подсолнечного масла, поставляемого из Новороссийска, возросла на 11 процентов. За год данное значение уже перевалило за 40 процентов. Это в последствие привело к подорожанию и на внутреннем рынке. Об этом следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ).
Как передаёт слова гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько «Коммерсантъ», растительные масла можно частично взаимозаменить. Именно поэтому рост цен на пальмовое масло на мировом рынке стимулирует повышение спроса на подсолнечное.
Специалист также отметил, что биотопливные мандаты, которые устанавливают нормы применения биодизеля, приводят, с одной стороны, к росту спроса, а с другой — к сокращению предложения для внешних рынков и ощущению дефицита.
А ранее Life.ru рассказывал об изменении стоимости на сливочное масло. Отмечается, что за последний год в России взлетели цены на сливочное масло — оно подорожало за год на 20%. Для урегулирования ситуации Правительство РФ открыло импортные закупки. Поставки будут идти из 11 стран: Белоруссии, Ирана, Турции, Индии, Объединённых Арабских Эмиратов и других. Кроме того, отечественный агрохолдинг планирует снижение стоимости продукта на 10% для стабилизации ситуации.
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