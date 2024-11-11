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11 ноября, 11:06

Пушистая невольница: В Хакасии развернули операцию по спасению рыси со столба ЛЭП

Минприроды Хакасии опубликовало видео спасения рысы со столба ЛЭП в Черногорске

В Хакасии с опоры ЛЭП сняли рысь, которая оказалась там из-за стаи собак. Животное, спавшее на верхушке электроопоры неподалёку от частного сектора в Черногорске, заметили местные жители и вызвали инспекторов Охотнадзора.

Рысь сняли с опоры ЛЭП в Хакасии — дикую кошку туда загнала стая собак. Видео © SHOT / Минприроды Хакасии

Хотя столб не был под напряжением, хищница не могла самостоятельно спуститься. В результате её успешно сняли и доставили на карантин в Центр живой природы в Абакане.

Существует вероятность, что рысь ранее жила рядом с людьми, так как она не проявила страха перед инспекторами. Если владелец животного будет найден, ему грозит административная ответственность, поскольку рысь входит в список диких животных, содержание которых запрещено.

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Минприроды Хакасии

Марина Фещенко
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