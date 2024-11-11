Пушистая невольница: В Хакасии развернули операцию по спасению рыси со столба ЛЭП

В Хакасии с опоры ЛЭП сняли рысь, которая оказалась там из-за стаи собак. Животное, спавшее на верхушке электроопоры неподалёку от частного сектора в Черногорске, заметили местные жители и вызвали инспекторов Охотнадзора.

Рысь сняли с опоры ЛЭП в Хакасии — дикую кошку туда загнала стая собак. Видео © SHOT / Минприроды Хакасии

Хотя столб не был под напряжением, хищница не могла самостоятельно спуститься. В результате её успешно сняли и доставили на карантин в Центр живой природы в Абакане.