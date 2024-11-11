Главный кавказский хитмейкер Ислам Итляшев нагулял крупный долг по налогам

По имеющимся данным, исполнитель оформил статус ИП, связанного с творчеством. Ранее он также занимался торговлей одежды, однако закрыл дело ещё в 2011-м. На данный момент Итляшев находится в разъездах — он планирует исполнить свои хиты в период с сентября по декабрь в 60 городах. При этом не забывает о корпоративах, за которые просит не менее двух миллионов рублей. Однако крупный долг при хорошем заработке продолжает игнорировать.