Главный кавказский хитмейкер Ислам Итляшев нагулял крупный долг по налогам
Mash: Певец Ислам Итляшев задолжал налоговой 227 тысяч рублей
Кавказский исполнитель Ислам Итляшев, наиболее известный благодаря песням «Кобра», «Дикая» и «На нервах», задолжал ФНС 227 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash.
По имеющимся данным, исполнитель оформил статус ИП, связанного с творчеством. Ранее он также занимался торговлей одежды, однако закрыл дело ещё в 2011-м. На данный момент Итляшев находится в разъездах — он планирует исполнить свои хиты в период с сентября по декабрь в 60 городах. При этом не забывает о корпоративах, за которые просит не менее двух миллионов рублей. Однако крупный долг при хорошем заработке продолжает игнорировать.
Ранее Life.ru узнал о налоговых проблемах солиста рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского*. Музыканта и его супругу ищут из-за оставленного в РФ долга на более чем 430 тысяч рублей.
* Внесён Министерством юстиции России в перечень иноагентов
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