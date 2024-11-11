В Воронеже задержали мужчину, сбежавшего из военной части в Ленобласти

В Каменке Ленинградской области мужчина сбежал из военной части и попал в федеральный розыск. В результате полиции удалось задержать 48-летнего беглеца в Воронеже, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, мужчина самовольно покинул военную часть в ноябре 2022 года. С тех пор он скрывался от полицейских, которые искали беглеца по уголовной статье о самовольном оставлении части. В скором времени жителя Ленобласти передадут в военную комендатуру.