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Регион
11 ноября, 08:37

В Воронеже задержали мужчину, сбежавшего из военной части в Ленобласти

В Каменке Ленинградской области мужчина сбежал из военной части и попал в федеральный розыск. В результате полиции удалось задержать 48-летнего беглеца в Воронеже, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, мужчина самовольно покинул военную часть в ноябре 2022 года. С тех пор он скрывался от полицейских, которые искали беглеца по уголовной статье о самовольном оставлении части. В скором времени жителя Ленобласти передадут в военную комендатуру.

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А ранее Life.ru писал, что военный суд утвердил приговоры в отношении восьми жителей Калининградской области, осуждённых за дезертирство. Подсудимые не захотели продолжать боевые действия в зоне СВО, они сдались полиции в Московской области.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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