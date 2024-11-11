Эксперт рассказал, чем грозят бывшим владельцам квартир новые долги по ЖКХ

Бывшие собственники недвижимости могут не опасаться последствие неуплаты долгов по ЖКХ со стороны новых владельцев домов или квартир. Об этом рассказала профессор, доктор наук, доцент РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова. Она подчеркнула, что ответственность за коммунальные долги ложатся на плечи только действующего собственника жилья.

При этом бывшим владельцам квартир стоит учитывать один важный фактор. Собеседница «Газеты.ru» отметила, что актуализация лицевого счёта плательщика не происходит автоматически при переходе прав собственности на недвижимость.

«Пока новые собственники не обратятся в соответствующие инстанции с документами, подтверждающими их право собственности, лицевой счёт предыдущего собственника не может быть закрыт», — предупредила экономист.

По её словам, для переоформления лицевого счёта необходимо обратиться в управляющую компанию, Единый информационно-расчётный центр или МФЦ. С собой нужно принести паспорт, выписку из ЕГРН и договор купли-продажи. Если новый собственник отказывается это делать, то переоформить документы может и прежний владелец жилья.