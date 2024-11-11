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11 ноября, 09:17

Песков: От Шольца пока не поступало сигналов к готовности к разговору с Путиным

Президент России Владимир Путин в ходе недавней речи на «Валдае» подчеркнул, что остаётся открытым для всех контактов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что подходящее время для переговоров скоро настанет. Однако пока никаких сигналов от немецкого канцлера о готовности к разговору не поступало.

«Какой-либо подготовки сейчас пока не ведётся, никаких сигналов мы пока не получали», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что Шольц, как и президент Франции Эмманюэль Макрон сами отказались от продолжения контактов и всячески выказали своё нежелание вернуться к диалогу.

Ранее Шольц подтвердил готовность поговорить с Путиным. При этом он подчеркнул, что этот шаг не будет предпринят без предварительных согласований с международными партнёрами.

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Александр Юнашев
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