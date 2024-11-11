Песков: От Шольца пока не поступало сигналов к готовности к разговору с Путиным
Президент России Владимир Путин в ходе недавней речи на «Валдае» подчеркнул, что остаётся открытым для всех контактов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что подходящее время для переговоров скоро настанет. Однако пока никаких сигналов от немецкого канцлера о готовности к разговору не поступало.
«Какой-либо подготовки сейчас пока не ведётся, никаких сигналов мы пока не получали», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что Шольц, как и президент Франции Эмманюэль Макрон сами отказались от продолжения контактов и всячески выказали своё нежелание вернуться к диалогу.
Ранее Шольц подтвердил готовность поговорить с Путиным. При этом он подчеркнул, что этот шаг не будет предпринят без предварительных согласований с международными партнёрами.
Life.ru