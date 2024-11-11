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11 ноября, 09:24

Росавиация: Ограничения на работу аэропорта Саратова отменены в 12:00 мск

Временные ограничения на работу саратовского аэропорта «Гагарин» были отменены в 12:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.

«С 12:00 мск ограничения на прием и отправку воздушных судов в саратовском аэропорту Гагарин сняты. Эти временные меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров», — говорится в сообщении.

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Ранее в понедельник в саратовском аэропорту «Гагарин» временно ввели ограничения на приём и отправку рейсов. Причиной стала угроза атаки беспилотников.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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