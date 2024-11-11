Росавиация: Ограничения на работу аэропорта Саратова отменены в 12:00 мск

Временные ограничения на работу саратовского аэропорта «Гагарин» были отменены в 12:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.

«С 12:00 мск ограничения на прием и отправку воздушных судов в саратовском аэропорту Гагарин сняты. Эти временные меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров», — говорится в сообщении.