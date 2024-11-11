Конгрессмен Дональдс опроверг наличие у Трампа «списка мести»

У победившего на выборах в США Дональда Трампа нет никакого «списка мести», состоящего из врагов, которым он якобы планирует отплатить после возвращения в президентское кресло. Об этом сообщил член Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Байрон Дональдс.

«Нет никакого списка врагов. Он сфокусирован на американском народе, а не на каком-то списке врагов», — сказал политик в эфире телеканала Fox News.

При этом конгрессмен признал, что есть люди, которые выступают против Трампа и которые ему не нравятся. Тем не менее мстить избранный президент Штатов никому не собирается. По словам Дональдса, подобные слухи продвигают сторонники демократов.

Ранее издание Mirror сообщало, что Трамп якобы может начать мстить своим политическим оппонентам из-за обращения с ним за последние четыре года. По данным СМИ, репрессии грозят нынешнему президенту США Джо Байдену, его сыну Хантеру и остальным членам семьи. Также в перечне оказалась соперница Трампа на выборах Камала Харрис.