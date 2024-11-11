На Украине похвастались возможностью производить оружие на десятки миллиардов долларов

Украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) может производить оружие на сумму 20 миллиардов долларов в год. К 2025 году показатель увеличится до 30 миллиардов. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на внештатного советника Владимира Зеленского, бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина.

«Камышин заявил, что военная промышленность Украины, приобретающая всё более частный характер, имеет возможности производить в год вооружение на сумму 20 миллиардов долларов, в 2025 году эта сумма возрастёт до 30 миллиардов долларов», — говорится в публикации.

Уточняется, что речь идёт в том числе об «огромном количестве» беспилотников и баллистических ракетах с дальностью полёта до 1,5 тысячи км. При этом ранее Зеленский жаловался на отсутствие денег для производства собственного оружия и медленные темпы западной помощи.