В Кызыле рухнул строительный кран с машинистом внутри

В Кызыле рухнул строительный кран, внутри находился машинист. Мужчину удалось вытащить спасателям, этот момент попал на видео, которое публикует пресс-служба МЧС по региону.

«Спасатели <...> провели деблокировку пострадавшего мужчины из кабины крана и передали врачам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В Омске во время сильного ветра рухнула крыша таксопарка, повреждено 7 машин

В Омске во время сильного ветра рухнула крыша таксопарка, повреждено 7 машин

Недавно в московском Joki Joya на шестилетнюю девочку рухнул стол. Мама отвезла пострадавшую дочку в травмункт, где врачи установили закрытый перелом плюсневых костей и вывих ещё одной кости.