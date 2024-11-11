В Кызыле рухнул строительный кран с машинистом внутри
В Кызыле рухнул строительный кран, внутри находился машинист. Мужчину удалось вытащить спасателям, этот момент попал на видео, которое публикует пресс-служба МЧС по региону.
Спасение крановщика в Туве. Видео © Telegram / МЧС Республики Тыва
«Спасатели <...> провели деблокировку пострадавшего мужчины из кабины крана и передали врачам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Недавно в московском Joki Joya на шестилетнюю девочку рухнул стол. Мама отвезла пострадавшую дочку в травмункт, где врачи установили закрытый перелом плюсневых костей и вывих ещё одной кости.
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Telegram / МЧС Республики Тыва