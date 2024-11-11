Фонд президентских грантов проведёт обучающий онлайн-марафон для работников НКО

Фонд президентских грантов пригласил сотрудников некоммерческих организаций (НКО) присоединиться к обучающему онлайн-марафону «Как разработать социальный проект и оформить его в заявку на грантовый конкурс в 2025 году». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Пройти обучение смогут представители некоммерческих организаций, которые планируют участвовать во втором конкурсе президентских грантов 2025 года.

«Пройти обучение смогут представители некоммерческих организаций, которые планируют участвовать во втором конкурсе президентских грантов 2025 года. Участников марафона ждут поэтапная разработка своего проекта, групповые онлайн-встречи с тренером, разбор готового проекта», — пояснили в фонде.

Там уточнили, что такая последовательная работа над социальным проектом поспособствует повышению качества инициатив и поможет вывести их на новый уровень. Это мероприятие проводилось уже четыре раза. Согласно его статистике, выпускники марафона побеждают в конкурсах Фонда президентских грантов в два раза чаще по сравнению со средней долей побед остальных конкурсантов.

В фонде дополнили, что заявки на обучение принимаются до 9 декабря. Сам марафон начнётся 21 января и продлится до 6 марта 2025 года. 14 ноября в 11:00 по московскому времени организация проведёт прямой эфир, посвящённый возможностям участия в марафоне.