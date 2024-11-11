На Урале женщина несколько часов мёрзла на балконе из-за шалости маленького сына

В Нижнем Тагиле женщина провела несколько часов на морозе на закрытом балконе. Оказалось, её случайно закрыл малолетний сын. На помощь пришёл случайный прохожий.

Как пишет телеграм-канал Ural Mash, россиянку в домашней одежде на балконе в морозную погоду заметил прохожий. Квартира женщины находится на втором этаже, поэтому, прояснив ситуацию, незнакомец вызвал спасателей. Те поднялись по лестнице и взломали балконную дверь. Двухлетний мальчик, заперший мать, спокойно дожидался её.