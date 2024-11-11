На Урале женщина несколько часов мёрзла на балконе из-за шалости маленького сына
В Нижнем Тагиле вызволили женщину, которую случайно запер сын на балконе
В Нижнем Тагиле женщина провела несколько часов на морозе на закрытом балконе. Оказалось, её случайно закрыл малолетний сын. На помощь пришёл случайный прохожий.
Как пишет телеграм-канал Ural Mash, россиянку в домашней одежде на балконе в морозную погоду заметил прохожий. Квартира женщины находится на втором этаже, поэтому, прояснив ситуацию, незнакомец вызвал спасателей. Те поднялись по лестнице и взломали балконную дверь. Двухлетний мальчик, заперший мать, спокойно дожидался её.
А ранее Life.ru рассказал, как в Ленинградской области балкон многоэтажного дома рухнул вместе с пенсионеркой. Женщина получила травмы и была госпитализирована.
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