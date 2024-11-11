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Регион
11 ноября, 11:23

На Урале женщина несколько часов мёрзла на балконе из-за шалости маленького сына

В Нижнем Тагиле вызволили женщину, которую случайно запер сын на балконе

В Нижнем Тагиле женщина провела несколько часов на морозе на закрытом балконе. Оказалось, её случайно закрыл малолетний сын. На помощь пришёл случайный прохожий.

Как пишет телеграм-канал Ural Mash, россиянку в домашней одежде на балконе в морозную погоду заметил прохожий. Квартира женщины находится на втором этаже, поэтому, прояснив ситуацию, незнакомец вызвал спасателей. Те поднялись по лестнице и взломали балконную дверь. Двухлетний мальчик, заперший мать, спокойно дожидался её.

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А ранее Life.ru рассказал, как в Ленинградской области балкон многоэтажного дома рухнул вместе с пенсионеркой. Женщина получила травмы и была госпитализирована.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dennis Gross

Мария Любицкая
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